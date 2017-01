Volterra, investe e uccide la madre e una parente La donna allla guida dell'auto soffriva di problemi psichici

Alla guida di un'auto avrebbe investito volontariamente la madre e una sua parente responsabili, secondo lei, di tutti i suoi problemi. E' piantonata all'ospedale di Volterra sotto choc una donna di cinquanta anni che questa mattina, nei pressi del teatro romano, ha investito tre persone uccidendone due. Le vittime sono due donne, di 70 e 75 anni e parenti tra loro. Ad investirle, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata la figlia di una delle due che con la sua auto le ha travolte mentre si trovavano sul marciapiede.L'incidente ha coinvolto anche una terza persona, un uomo di 63 anni, trasferito in condizioni non gravi all'ospedale di Volterra. Un testimone ha raccontato che l'automobilista avrebbe investito le due donne volontariamente. La donna, cinquantenne,figlia di una delle due vittime, da tempo è in cura presso la locale Asl per problemi psichiatrici. Soffrirebbe di manie di persecuzione. La donna, stando alle prime informazioni, avrebbe ritenuto le due anziane donne 'causa dei suoi problemi'.