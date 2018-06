Succede in Australia Il vombato si rintana in una lavatrice e rotola nel cestello

Nell’area protetta australiana "Sleepy Burrows", un vombato di nome Hazel è entrato nella casa di un’addetta del parco e, scambiando la lavatrice per una tana, vi si è intrufolato facendo girare il cestello con il suo peso, come un criceto goffo in gabbia, suscitando l'ilarità della signora che ha realizzato questo video. Il mammifero marsupiale ha cercato di nascondersi tra i panni da lavare finché la padrona di casa non l’ha tirato fuori.