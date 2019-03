Elezioni Basilicata, Conte: voto regionale non condiziona governo nazionale

"Le competizioni locali non possono condizionare l' esperienza di governo nazionale. Le due cose vanno distinte. Altrimenti bisognerebbe riformulare la squadra di governo ogni mese". Lo spiega in un'intervista alla "Stampa" il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando i dati delle elezioni in Basilicata. "Questi ultimi appuntamenti elettorali non hanno segnalato performance brillanti per il Movimento Cinque Stelle - sottolinea il premier - ma bisogna mantenere lucidità e fare riferimento a un contesto più ampio e prospettico quando si ragiona di scenari futuri. Il governo sta marciando a passo veloce. I risultati stanno arrivando. E questa è la cosa più importante"."Di sicuro non ci sarà una manovra correttiva. Punteremo su misure per la crescita e sullo sblocca cantieri. Dobbiamo solo accelerare. Spingere sulle misure che favoriscono la crescita". Ha spiegato Giuseppe Conte. "Queste misure saranno anticipate con due decreti legge mentre le varie leggi delega e i collegati decreti legislativi attueranno la più consistente rivoluzione riformatrice mai concepita dal Dopoguerra ad oggi - conclude Conte - Il Paese non può più attendere.