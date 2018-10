POLITICA

Voto di scambio Via libera Senato a riforma articolo 416 ter: aumenta la pena per i politici eletti Il Pd, Forza Italia e Leu hanno votato contro. E attaccano: si tratta di una riforma 'peggiorativa' in quanto "si allontanano le possibilita' di dimostrare il reato", creando una "incertezza interpretativa" e "ampliando la discrezionalita'". Giarrusso: "passo fondamentale nella lotta alla mafia". Il testo ora passa all'esame della Camera.

Via libera anche all'unico emendamento al ddl, su cui commissione e governo avevano dato parere favorevole, ovvero la proposta di modifica presentata dal relatore Michele Giarrusso che prevede un aggravante di pena (aumento della metà) per il reato di voto di scambio politico-mafioso quando il politico viene eletto "nella relativa consultazione elettorale" in cui è stato sottoscritto lo scambio.



Il provvedimento, composto di un solo articolo, prevede che chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni mafiose sia a lui nota in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. Inoltre, la pena è aumentata della metà se, chi ha accettato la promessa di voti, è eletto.



Pd, Forza Italia e Leu hanno votato contro

Il Pd, Forza Italia e Leu hanno votato contro il ddl sul voto di scambio. Molte le critiche al testo da parte delle forze di opposizione che, pur condividendone il principio ispiratore, lamentano la mancata volontà da parte del governo e della maggioranza di migliorare l'impostazione della riforma che definiscono "peggiorativa", in quanto "si allontanano le possibilita' di dimostrare il reato", creando una "incertezza interpretativa" e "ampliando la discrezionalita'", hanno ad esempio spiegato Giuseppe Cucca del Pd e Pietro Grasso di Leu. Pur condividendo alcune critiche, Fratelli d'Italia ha comunque annunciato il voto favorevole.

