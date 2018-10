Voto in Trentino, scrutinio a rilento: Lega in vantaggio

Spoglio delle schede un po' a rilento in Trentino dove ieri si è votato per il rinnovo del consiglio provinciale. Lo spoglio è iniziato alle ore 7 e, dopo 5 sezioni sulle 529 complessive, si registra la Lega ampiamente davanti con il 35,34% dei voti seguita dal Partito Democratico con il 14,73%, Partito Autonomista Trentino Tirolese con il 13,25%. Sotto il 10% il Movimento 5 Stelle (7,10%). Per quanto concerne i candidati presidenti dopo 11 sezioni su 529 guida la sfida il candidato del centrodestra, il leghista e sottosegretario alla Salute Maurizio Fugatti (46,20%) davanti al candidato di centrosinistra Giorgio Tonini (30,28%). Parte male il governatore uscente Ugo Rossi (9,66%).Lo scrutinio del voto delle elezioni provinciali di ieri, 21 ottobre, in Trentino, oggi dirà se il leghista Maurizio Fugatti riuscirà a "fare la storia", come il leader del suo partito, Matteo Salvini, ha più volte ripetuto nel suo tour elettorale in provincia. A sostenerlo nella corsa a governatore, oltre alla Lega, sono state altre otto liste. La sua elezione strapperebbe la guida al centrosinistra autonomista, che ne ha presieduto l'autonomia per vent'anni.Unico possibile sfidante sembra essere Giorgio Tonini (Pd), che oltre al suo partito ha avuto a fianco altre due liste, ma non quelle autonomiste, che sono andate con Fugatti, e nemmeno il Patto, che ha corso solo, col governatore uscente, Ugo Rossi. Un candidato che nel 2013 ha sbancato, superando il 58% dei consensi e col suo partito oltre il 17%, secondo solo al Pd (22%). Con Tonini stavolta ci sono Futura 2018, in cui sono confluite forze di sinistra, e l'Upt (Unione per il trentino), che nel 2013 era al terzo posto per consensi, sopra il 13%.Fugatti, 46 anni, sottosegretario alla Salute nell'attuale governo Conte. Nato a Bussolengo (Verona), vive ad Avio, in Trentino, e ha due figli. Laureato in Scienze politiche a Bologna, commercialista di professione, ha iniziato ad Avio la sua carriera politica, in Consiglio comunale, per diventare segretario regionale della Lega Nord nel 2005. E' stato eletto deputato una prima volta nel 2006 e una seconda nel 2008, stesso anno in cui viene eletto consigliere provinciale in Trentino e si dimette dopo poche settimane per scegliere il Parlamento. Alle provinciali del 2013 è stato candidato governatore, appoggiato da un solo partito oltre alla Lega Nord, e non è stato eletto, ma è entrato in Consiglio, per dimettersi alla rielezione a deputato il 4 marzo scorso.Tonini, 59 anni, è nato a Roma e vive a Trento, è sposato e ha sette figli. Laureato in filosofia a Roma, politico e giornalista, è stato tra i fondatori dei Cristiano Sociali nel 1993 e ha coordinato il movimento dal 1999 al 2002, per diventare poi nel 2000 membro della segreteria dei Ds, con Veltroni segretario.