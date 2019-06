Calcio, diretta su Rai 1 Calcio, 67mila posti per Wanda Metropolitano il teatro della finale Champions La sfida tra Tottenham e Liverpool

Wanda Metropolitano

Sarà il Wanda Metropolitano, capienza 67.703 spettatori, il teatro della finale di Champions League che questa sera a Madrid vedrà scendere in campo Tottenham e Liverpool.L'impianto, completamente nuovo e inaugurato nel settembre del 2017, sarà il quarto stadio spagnolo a ospitare una finale della massima competizione continentale per club dopo il Santiago Bernabeu di Madrid, il Camp Nou di Barcellona e il Sanchez Pizjuan di Siviglia.Il Wanda Metropolitano, la cui costruzione ha richiesto 6 anni, è uno degli impianti più moderni tra gli stadi di calcio. Tra le peculiarità l'utilizzo dell'acqua piovana (600 metri cubi circa) per i servizi interni e l'impiego di pannelli solari per il risparmio energetico.