Facebook, Zuckerberg a Capitol Hill. Trump: bell'incontro

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019

Mark Zuckerberg respinge l'ipotesi di vendere Whatsapp e Instagram. Lo ha reso noto il senatore repubblicano Josh Hawley, uno dei critici piu' accesi di Facebook, dopo un incontro con il suo proprietario. "L'ho sfidato a fare due cose per mostrare che Facebook e' seria sulla questione dell'imparzialità, della protezione dei dati personali e della concorrenza: vendere Whatsapp e Instagram e sottomettersi a un controllo indipendente ed esterno sulla questione della censura. Ha risposto di no a entrambe".Oggi il numero uno del social network è andato a Washington per discutere con alcuni parlamentari della regolamentazione di internet.Donald Trump ha twittato di aver avuto un "incontro simpatico" con l'ad di Facebook nello Studio ovale, postando una foto mentre si stringono la mano.Il patron di Facebook, Mark Zuckerberg, ricevuto a Capitol Hill da parlamentari democratici e repubblicani, ha assicurato che la sua controversa criptovaluta, la Libra, non sara' lanciata in alcuna parte del mondo senza prima il via libera dei regolatori Usa.