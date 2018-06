Calo termico e venti in aumento Week end, maltempo alle porte: in arrivo temporali Una veloce ma intensa perturbazione, già da oggi si abbatterà sul nord-est e sulle regioni adriatiche portando forti temporali, mentre sabato mattina si sposterà al sud

Da ieri è iniziata l'estate ma il maltempo è alle porte: è in arrivo infatti una veloce ma intensa perturbazione, che già da oggi si abbatterà sul nord-est e sulle regioni adriatiche portando forti temporali, mentre sabato mattina si sposterà nel sud Italia. Le temperature sono in brusco calo al nord e tra sabato e domenica anche nel resto del Paese. Piogge e calo termico saranno accompagnati da venti in aumento."La perturbazione numero 4 del mese di giugno - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - venerdì scivolerà lungo il versante orientale della Penisola e porterà numerosi temporali, anche di forte intensità, al Nordest e nelle regioni del versante adriatico. La perturbazione è anche accompagnata da correnti relativamente fresche e quindi ci sarà un brusco calo delle temperature nelle regioni nord-orientali e, almeno in parte, anche al Nordovest e Medio Adriatico".Ma le piogge e il calo termico saranno accompagnati, spiegano ancora i metereologi "da un'intensificazione della ventilazione su gran parte dei nostri mari: in particolare sull'Alto Adriatico la Bora raggiungerà anche i 50 km/h d'intensità".