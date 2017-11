L'ipotesi della polizia di New York Weinstein, ci sono prove per arrestarlo per stupro Dopo le accuse dellìattrice Paz de la Huerta che ha detto di essere stata violentata dal produttore in due diverse occasioni

Condividi

Per Harvey Weinstein le cose si mettono veramente male: la polizia di New York ritiene "credibile" la denuncia di stupri dell'attrice di "Boardwalk Empire", Paz de la Huerta, e sta raccogliendo ulteriori prove per spiccare mandato di arresto."Se Weinstein oggi fosse a New York e se le accuse fossero recenti, manderei i miei uomini a restarlo", ha detto il capo dei detective Robert Boyce. A salvare per il momento il potente produttore il fatto che si trova in un altro Stato - l'Arizona, in un centro di riabilitazione - e che gli stupri sarebbero avvenuti sette anni fa: "Ci servono ulteriori prove", ha detto Boyce in una conferenza stampa in commissariato.Il racconto di de la Huerta coincide nel copione con quello offerto ai media e alle autorità giudiziarie da oltre 60 donne. Dopo un evento a Manhattan, Weinstein si era offerto di accompagnare Paz a casa, visto che abitavano vicino a Tribeca, e aveva insistito per salire a bere una cosa. A sorpresa, si era spogliato e avrebbe violentato l'attrice 33enne: "Tutto è successo così in fretta", ha raccontato lei alla Cbs. La vigilia di Natale dello stesso anno il produttore avrebbe reiterato la violenza. La polizia ha confermato parti della storia. Intanto a Los Angeles la polizia ha aperto una seconda inchiesta dopo quella legata alle accuse di una attrice italiana. Weinstein sotto indagine anche a Londra e Beverly Hills.