Lo scandalo degli abusi sessuali Weinstein si consegnerà oggi: sarà incriminato per stupro

Condividi

L'ex re dei produttori di Hollywood Harvey Weinstein che ha fatto scattare lo scandalo globale delle molestie dovrebbe consegnarsi oggi alla polizia di New York e, secondo quanto riporta la Cnn, sarà incriminato per stupro. Weinstein è indagato per crimini sessuali anche a Los Angeles e Londra.La svolta annunciata arriverebbe dopo molti mesi di indagini e polemiche: le prime accuse contro il produttore di Hollywood vennero fuori a ottobre del 2017.Weinsten si costituirà soprattutto in relazione alle accuse dell'ex attrice Lucia Evans, che ha denunciato di essere stata aggredita nel 2004 dal produttore, che l'avrebbe costretta a fare sesso orale durante una riunione di lavoro.Sono più di ottanta le donne che hanno accusato Weinstein di molestie sessuali, avvenute nell'arco di trenta anni. E si indaga su un altro caso specifico di violenza sessuale, avvenuto nel 2010, quando il mogul di Hollywood avrebbe abusato dell'attrice Paz de la Huerta, nella sua casa di New York.Le indiscrezioni sula decisione di Weinstein di consegnarsi arrivano nel giorno in cui lo scandalo degli abusi sessuali coinvolge un altro pezzo grosso di Hollywood. Questa volta a finire nella bufera è il premio Oscar Morgan Freeman, una delle personalità più influenti della comunità afroamericana, accusato di molestie da 8 donne.