TECH

2017/01/13 17:19

Privacy a rischio WhatsApp: chat non ha nessuna 'backdoor' per i governi La presunta falla di cui parla il Guardian, dicono a WhatsApp, in realtà sarebbe "una scelta di design che impedisce alle persone di perdere milioni di messaggi"

Condividi "The Guardian ha pubblicato un articolo questa mattina affermando che una scelta di design di WhatsApp, che impedisce alle persone di perdere milioni di messaggi, è una 'backdoor' che permette ai governi di forzare WhatsApp per decifrare le conversazioni. Questa affermazione è falsa". Lo dice un portavoce di WhatsApp.



"WhatsApp non fornisce ai governi una 'backdoor' nei suoi sistemi - prosegue il portavoce - e avrebbe combattuto ogni richieste del governo per la creazione di una 'backdoor'. La scelta progettuale a cui fa riferimento l'articolo del Guardian impedisce a milioni di messaggi di essere persi, e WhatsApp offre notifiche di sicurezza che avvertono di potenziali rischi. WhatsApp ha pubblicato un 'white paper' tecnico sul design della sua crittografia, ed è stato trasparente in merito alle richieste ricevute dal governo, pubblicando i dati relativi a tali richieste all'interno del Facebook Government Requests Report".

"The Guardian ha pubblicato un articolo questa mattina affermando che una scelta di design di WhatsApp, che impedisce alle persone di perdere milioni di messaggi, è una 'backdoor' che permette ai governi di forzare WhatsApp per decifrare le conversazioni. Questa affermazione è falsa". Lo dice un portavoce di WhatsApp."WhatsApp non fornisce ai governi una 'backdoor' nei suoi sistemi - prosegue il portavoce - e avrebbe combattuto ogni richieste del governo per la creazione di una 'backdoor'. La scelta progettuale a cui fa riferimento l'articolo del Guardian impedisce a milioni di messaggi di essere persi, e WhatsApp offre notifiche di sicurezza che avvertono di potenziali rischi. WhatsApp ha pubblicato un 'white paper' tecnico sul design della sua crittografia, ed è stato trasparente in merito alle richieste ricevute dal governo, pubblicando i dati relativi a tali richieste all'interno del Facebook Government Requests Report".

Condividi