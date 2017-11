TECH

2017/11/03 10:01

Whatsapp down, l'app in tilt per un'ora in tutto il mondo

WhatsApp down, serata senza messaggi per milioni di persone. La compagnia assicura: Problema risolto Condividi WhatsApp è andato in tilt per circa un'ora stamattina intorno alle 9: impossibile in diverse parti del mondo inviare e ricevere messaggi. Secondo DownDetector, il problema ha riguardato dall'Italia al Regno Unito, i Paesi Bassi, la Spagna. E poi la Germania, l'Austria, e ancora Malesia e Indonesia, Hong Kong, aree dell'India, Sud Africa, Russia. Su Twitter è subito diventato trend topic l'hashtag #whatsappdown. WhatsApp è andato in tilt per circa un'ora stamattina intorno alle 9: impossibile in diverse parti del mondo inviare e ricevere messaggi. Secondo DownDetector, il problema ha riguardato dall'Italia al Regno Unito, i Paesi Bassi, la Spagna. E poi la Germania, l'Austria, e ancora Malesia e Indonesia, Hong Kong, aree dell'India, Sud Africa, Russia. Su Twitter è subito diventato trend topic l'hashtag #whatsappdown.

Condividi