Interviene anche il presidente della Regione De Luca Whirlpool, il sindaco di Napoli de Magistris al presidio dei lavoratori: "Battaglia per la città" Il governatore campano: "Sollecitiamo il Ministero a riconvocare le parti sociali per fare chiarezza e impegnare l'azienda alla tutela piena dell'occupazione e a perseguire lo sviluppo delle attività produttive"

"Sono stato al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori Whirlpool a via Argine. Centinaia di lavoratrici e lavoratori che stanno rischiando il proprio lavoro per colpa di accordi disattesi. La città, il sindaco e tutta l'amministrazione comunale lotteranno al loro fianco affinché non sia toccato neanche un posto di lavoro. È una battaglia per la città, per un sito industriale produttivo che crea sviluppo, per contrastare degrado e crimine. È una lotta per il lavoro dignitoso e onesto. L'assistenzialismo non lo vogliamo. Napoli non vuole discriminazioni. Siamo competitivi. Non molleremo fino a quando non vinceremo".Lo scrive su Facebook il sindaco Luigi de Magistris che stamani si è recato in via Argine al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool in lotta per la difesa dei posti di lavoro."La vertenza Whirlpool è stata affrontata e seguita direttamente dal Ministero del Lavoro, che ne aveva garantito la soluzione. Verifichiamo oggi che le cose dette non corrispondono alla realtà. Sollecitiamo il Ministero a riconvocare le parti sociali per fare chiarezza e impegnare l'azienda alla tutela piena dell'occupazione e a perseguire lo sviluppo delle attività produttive".È quanto scrive sul suo profilo Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca in merito alla vertenza Whirlpool.La commissione Lavoro e Attività produttive della Regione Campania, presieduta da Nicola Marrazzo, terrà un'audizione sulla crisi della Whirlpool il prossimo 6 giugno alle ore 11 presso la sala riunioni al terzo piano della sede del consiglio regionale, al Centro Direzionale di Napoli isola F13. Sono stati invitati gli assessori regionali al Lavoro, Sonia Palmeri, e alle Attività produttive, Antonio Marchiello, l'amministratore delegato dell'azienda, le segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Usb.