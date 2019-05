WikiLeaks Onu: Assange presenta sintomi "tortura psicologica"

Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, presenta "sintomi di tortura psicologica prolungata". È quanto ha dichiarato un esperto dell'Onu che accusa Stati Uniti, Gran Bretagna, Ecuador e Svezia di "persecuzioni collettive" del fondatore di WikiLeaks.Il "relatore speciale" delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, Nils Melzer, ha dichiarato di aver visitato Assange in una prigione a Londra il 9 maggio e ha visto prove "schiaccianti" che era stato "deliberatamente esposto, per un periodo di diversi anni, a forme progressivamente gravi di trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti"."Gli effetti cumulativi possono essere descritti solo come torture psicologiche", è la conclusione di Melzer.