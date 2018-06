Tennis ​Wimbledon: Serena Williams testa di serie, ci sono 2 azzurri Fabio Fognini e Marco Cecchinato numeri 20 e 31 del tabellone

L'azzurro Cecchinato

Sono state rese note le teste di serie sia maschili che femminili del prossimo torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale che scatterà lunedì sui campi in erba dell'AllEngland Club.Due gli azzurri presenti nel seeding maschile (dove gli organizzatori hanno scelto di assegnare la 1 a Federer e la 2 a Nadal invertendo l'ordine di classifica): Fabio Fognini e Marco Cecchinato, rispettivamente 20a e 31a testa di serie. In campo femminile da segnalare la 25a testa di serie assegnata a Serena Williams, attualmente classificata al numero 183 del ranking mondiale ma trionfatrice a Wimbledon in 7 occasioni (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016). Venerdì la cerimonia del sorteggio dei main draw.Queste le teste di serie maschili: 1. Federer, Roger (Sui), 2. Nadal, Rafael (Esp), 3. Cilic, Marin (Cro), 4. Zverev, Alexander (Ger), 5. Del Potro, Juan Martin (Arg), 6. Dimitrov, Grigor (Bul), 7. Thiem, Dominic (Aut), 8. Anderson, Kevin (Rsa), 9. Isner, John (Usa), 10. Goffin, David (Bel), 11. Querrey, Sam (Usa), 12. Djokovic, Novak (Srb), 13. Raonic, Milos (Can), 14. Bautista Agut, Roberto (Esp), 15. Schwartzman, Diego (Arg), 16. Kyrgios, Nick (Aus), 17. Coric, Borna (Cro), 18. Pouille, Lucas (Fra), 19. Sock, Jack (Usa), 20. Fognini, Fabio (Ita), 21. Carreno Busta, Pablo (Esp), 22. Edmund, Kyle (Gbr), 23. Mannarino, Adrian (Fra), 24. Gasquet, Richard (Fra), 25. Nishikori, Kei (Jpn), 26. Chung, Hyeon (Kor), 27. Kohlschreiber, Philipp (Ger), 28. Shapovalov, Denis (Can), 29. Dzumhur, Damir (Bih), 30. Krajinovic, Filip (Srb), 31. Cecchinato, Marco (Ita), 32. Verdasco, Fernando (Esp).Le teste di serie femminili: 1. Halep, Simona (Rou), 2. Wozniacki, Caroline (Den), 3. Muguruza, Garbiñe (Esp), 4. Stephens, Sloane (Usa), 5. Svitolina, Elina (Ukr), 6. Garcia, Caroline (Fra), 7. Pliskova, Karolina (Cze), 8. Kvitova, Petra (Cze), 9. Williams, Venus (Usa), 10. Keys, Madison (Usa), 11. Kerber, Angelique (Ger), 12. Ostapenko, Jelena (Lat), 13. Goerges, Julia (Ger), 14. Kasatkina, Daria (Rus), 15. Mertens, Elise (Bel), 16. Vandeweghe, Coco (Usa), 17. Barty, Ashleigh (Aus), 18. Osaka, Naomi (Jpn), 19. Rybarikova, Magdalena (Svk), 20. Bertens, Kiki (Ned), 21. Sevastova, Anastasija (Lat), 22. Konta, Johanna (Gbr), 23. Strycova, Barbora (Cze), 24. Sharapova, Maria (Rus), 25. Williams, Serena (Usa), 26. Gavrilova, Daria (Aus), 27. Suarez Navarro, Carla (Esp), 28. Kontaveit, Anett (Est), 29. Buzarnescu, Mihaela (Rou), 30. Pavlyuchenkova, Anastasia (Rus), 31. Zhang, Shuai (Chn), 32. Radwanska, Agnieszka (Pol).