Tennis Wimbledon, domani in campo quattro azzurri

Andreas Seppi

Condividi

Domani subito in campo 4 dei 9 azzurri (record) al via nel tabellone principale maschile di Wimbledon, terzo Slam della stagione, che scatta sull'erba dell'All England Lawn Tennis Club.Avversario australiano per Andreas Seppi, che in tredici precedenti partecipazioni a Wimbledon vanta come miglior risultato gli ottavi nel 2013, quando fu stoppato da Juan Martin Del Potro. Il 34enne di Caldaro, numero 43 del ranking mondiale, debutta contro John Patrick Smith, numero 211 Atp.Per quanto riguarda i due italiani promossi dalle qualificazioni, Thomas Fabbiano, numero 121 del ranking mondiale, alla seconda partecipazione al main draw di questo torneo, incrocia laracchetta con l'indiano Yuki Bhambri, numero 85 Atp. Stefano Travaglia, numero 138 del ranking mondiale, alla sua seconda partecipazione consecutiva a Wimbledon partendo dalle qualificazioni, invece, affronta l'australiano John Millman, numero 62 Atp.Infine, Paolo Lorenzi, numero 86 del ranking mondiale, sfiderà il serbo Laslo Djere, numero 101 della classifica Atp.