Stati Uniti In Wisconsin sparatoria con tre morti tra il pubblico radunato per una gara automobilistica

Sparatoria in Wisconsin con un bilancio di 3 morti. La polizia è alla ricerca del responsabile dell'uccisione di tre persone avvenuta mentre nella cittadina di Union Grove erano radunate diverse migliaia di persone per una gara automobilistica.Lo riportano le autorità locali, spiegando che non è ancora chiaro chi sia l'autore dell'attacco e quale sia il movente. La folla presente a bordo pista è stata allontanata dalle forze dell'ordine. Le vittime, tutti uomini tra i 20 e i 30 anni, provenivano dall'Illinois.Le loro identità non sono state rivelate. Secondo la prima ricostruzione, erano in piedi vicino ad un venditore di cibo quando un uomo armato ha sparato a bruciapelo. Due amici delle vittime hanno dichiarato che "non hanno idea di cosa abbia provocato il gesto" e che "non c'era stato alcun litigio in precedenza".