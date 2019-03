Presidente cinese nel pomeriggio a Palermo XI a Villa Madama per firma memorandum Italia-Cina. Conte: "Ora costruire relazioni più efficaci" Il presidente cinese, Xi Jinping è stato accolto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Qui - oltre a firmare il Memorandum di intesa - vengono siglati gli accordi collegati. Questa mattina cerimonia di commiato al Quirinale con il Capo dello Stato Sergio Mattarella

Italia e Cina "devono impostare una più efficace relazione". E' l'auspicio espresso dal presidente delConsiglio Giuseppe Conte, in occasione dei colloqui con il presidente cinese Xi Jinping a Villa Madama, sottolineando come i rapporti tra Roma e Pechino siano già "tradizionalmente molto buoni". "L'incontrosia proficuo - ha sottolineato ancora il premier - e ci permetta di guardare con rinnovato interesse" ai rapporti tra i due Paesi. Conte ha poi tenuto a trasmettere a Xi che il "popolo italiano è vicino al popolo cinese" colpito dall'incidente nello stabilimento chimico di Chenjiagang, nel Jiangsu.Xi Jinping e Conte si apprestano a siglare il memorandum Italia-Cina. Il Presidente cinese nelle prossime ore lascerà la Capitale per una visita lampo a Palermo dopo aver incontrato nella giornata di ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Al Quirinale - prima della firma degli accordi - la cerimonia di commiato tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente cinese Xi Jinping accompagnato dalla moglie Peng Liyuang.Il volume di affari degli accordi fra aziende private italiane e cinesi è potenzialmente di 20 miliardi. Lo confermano fonti governative, in merito al memorandum che sarà firmato a Villa Madama.Una Palermo blindata si prepara ad accogliere oggi pomeriggio il presidente cinese Xi Jinping che durerà meno di 24 ore. Innalzate le misure di sicurezza e già da ieri sono entrati i vigore i primi divieti di sosta. La polizia municipale ha introdotto oggi nuove limitazioni alla circolazione veicolare. In particolare, piazza Indipendenza è stata chiusa alle auto alle 7 di oggi e lo sarà "sino a cessate esigenze". Top secret i luoghi da visitare. L'unica certezza è la visita a Palazzo dei Normanni, che durerà 37 minuti in tutto. Presenti anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè.La polizia municipale ha invitato i palermitani "a limitare l'uso dell'auto privata nelle giornate di domani e domenica, raccomandando di utilizzare i mezzi pubblici o moto". In vista dell'arrivo di Xi che alloggerà a Villa Igiea, già da venerdì sono scattati i primi divieti di sosta in molte strade del quartiere Arenella e in particolare nei pressi di ''Villa Igea''. Non si conoscono ancora eventuali altre tappe del presidente cinese a Palermo.Nell'incontro al Quirinale, il Capo dello Stato ha chiesto a Xi più cooperazione, scambi "a doppio senso" e un "confronto costruttivo" sui diritti. Un bilaterale che si è svolto mentre poco ore prima, a margine del Consiglio europeo a Bruxelles, si erano levate le parole del presidente francese Emmanuel Macron che ha parlato di "risveglio necessario" dell'Europa a proposito del documento della Commissione che definisce la Cina uno "rivali sistemici" dell'Unione Europea. Martedì prossimo – ha fatto sapere l'Eliseo, mentre è in corso la visita di Xi in Italia - lo stesso Macron riceverà a Parigi il presidente cinese assieme alla Cancelliera tedesca Angela Merkel e al presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker.Nel corso dell'incontro tra Xi e Mattarella sono stati ricordati i legami tra l'Italia e la Cina "L'Antica via della seta fu strumento di conoscenza. Anche la nuova deve essere strada a doppio senso in cui devono correre merci, idee e culture. La firma del memorandum Italia-Cina è un segno dell'attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni congiunte tra imprese italiane e imprese cinesi" ha detto Mattarella. Che ha sottolineato. "Alla luce del mandato italiano nel consiglio per i diritti umani dell'Onu desidero auspicare che, in occasione della sessione del dialogo Ue-Cina sui diritti umani che si svolgerà a Bruxelles dopo quella che si è svolta a Pechino lo scorso luglio, si possa proseguire in un confronto costruttivo sui temi così rilevanti".Mentre Xi Jinping ha ricordato come, "nonostante la distanza geografica, i nostri due popoli nutrono una forte amicizia". "Con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – ha aggiunto – c'è stato un incontro fruttuoso, con un ampio consenso. La parte cinese vuole uno scambio commerciale a due sensi e un flusso degli investimenti a due sensi". Xi ha parlato anche di uno "sguardo strategico e lungimirante" nelle relazioni italo-cinesi che porti "al rafforzamento del partenariato" e ad "approfondire la fiducia politica e il coordinamento delle idee attraverso scambi e informazione". Obiettivo, spiega, è "rafforzare le sinergie tra le rispettive strategie di sviluppo nei settori infrastrutturali, portuali e logistici, nonchè dei trasporti marittimi. Vogliamo costruire progetti seri e qualificati lungo la via della seta, vogliamo aumentare scambi e investimenti nei due sensi". E ha concluso: "Guardando il mondo ci ritroviamo avanti un cambiamento epocale, la Cina e l'Italia sono due importanti forze nel mondo per salvaguardare la pace e promuovere lo sviluppo. La Cina vuole lavorare con l'Italia per rilanciare lo spirito di equità, mutuo rispetto e giustizia".Prima di salire al Quirinale Xi aveva incontrato i presidenti di Camera e Senato. Nel corso della visita con Maria Elisabetta Alberti Casellati si è tenuto un dialogo cordiale durante il quale sono state ricordate le comuni radici culturali tra i due paesi. "Ringrazio il governo italiano per la grande accoglienza – ha detto il Xi Jinping dopo l'incontro con Roberto Fico -. Considero la Camera dei deputati un organo supremo per la vigilanza della politica italiana. La Cina vuole una attiva cooperazione con la Camera anche per migliorare i rapporti tra la Cina e l'Unione europea".