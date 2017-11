Aperta un'inchiesta Yacht in fiamme a Castellammare, salvate 5 persone L'imbarcazione, battente bandiera britannica, è affondata

Un'imbarcazione distrutta dalle fiamme e 5 persone salvate sono il bilancio di un'operazione della Guardia Costiera a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. L'incendio si è verificato in un natante da diporto ormeggiato al porto turistico della cittadina. L'intervento è stato fatto dalla Guardia Costiera, da vigili del fuoco e dal nucleo sub dei pompieri. Il rogo ha avuto origine in un locale dell'imbarcazione ed è divampato repentinamente, invadendo anche gli altri ambienti con fumo. I militari hanno allontanato lo yacht velocemente dalla banchina per evitare che il fuoco si propagasse ad altre imbarcazioni, salvando 4 persone residenti in Svizzera ma originarie di Milano e un marinaio di Vietri sul Mare. La 'Silta', lunga 28 metri e con bandiera inglese, è affondata a circa 3 miglia dal porto di Castellammare su un fondale di 60 metri. La Capitaneria ha aperto un'inchiesta.