L'Ad Mayer lascerà la direzione Addio a Yahoo! Arriva Altaba dopo fusione con Verizon L'operazione non si è ancora conclusa a causa dei ripetuti attacchi hacker alla rete di Yahoo che hanno causato la violazione di oltre 1,5 miliardi di account. Verizon però non ha rinunciato al programmato acquisto, anche se intende vederci chiaro sui buchi nella rete di sicurezza di Yahoo

Condividi

Il colosso Usa Yahoo cambierà nome e diventerà Altaba e il ceo Marissa Mayer lascerà il board della compagnia non appena scatterà la fusione con Verizon. Nel luglio scorso Yahoo ha concordato la cessione per 4,8 miliardi di dollari delle sue attività internet (siti, business punnlicitario, posta elettronica e app) al gigante delle tlc Verizon. L'operazione non si è ancora conclusa a causa dei ripetuti attacchi hacker alla rete di Yahoo che hanno causato la violazione di oltre 1,5 miliardi di account. Verizon però non ha rinunciato al programmato acquisto, anche se intende vederci chiaro sui buchi nella rete di sicurezza di Yahoo e sta ricontrattando il prezzo di acquisto.Celebrato il matrimonio, Yahoo scomparirà e verrà ribattezzata Altaba, una società di investimento dentro la quale rimarranno le azioni di Yahoo, la partecipazione del 15% nel colosso cinese dell'e-commerce Alibaba e quella del 35% in Yahoo Japon. Una volta scattata la fusione, il board di Yahoo passerà da 11 a 5 membri e, con Mayer, se ne andrà anche uno dei coofondatori della società, David Filo. Il presidente di Altaba sarà Eric Brandt, ex direttore finanziario di Booadcom.Mayer ha lasciato intendere la sua intenzione di seguire le attività di internet di Yahoo e dunque di lavorare dentro Verizon. "Io personalmente - ha detto - ho intenzione di restare. Amo Yahoo, e credo in tutti voi. E' importante per me seguire il prossimo capitolo di Yahoo". Le 6 dimissioni dei membri del board, si legge in comunicato, "avranno effetto subito dopo la fusione e non sono legate ad alcun disaccordo con l'impresa".