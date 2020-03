Le misure contro il coronavirus in Veneto Zaia: alimentari chiusi la domenica, non ritiro la mia ordinanza Il governatore condivide l'ordinanza del ministro della salute Speranza, ma vuole stop negozi e misure più restrittive

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, è intervenuto in conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera ricordando ai veneti che non ritirerà la sua ordinanza un po' più restrittiva rispetto a quella del Ministero della Salute di ieri sera voluta da Roberto Speranza che il governatore leghista considera, comunque, in linea con quella veneta."Prendiamo atto dell'ordinanza del ministro Speranza. Per quanto riguarda le attività all'aperto, l'ordinanza è sostanzialmente in linea con quella della Regione del Veneto. Per quanto riguarda invece le attività commerciali, rimando alla valutazione nel merito del provvedimento che domani mattina effettuerò con lo staff del servizio legislativo e dell'avvocatura regionali. Tenendo conto che entro il 25 marzo il Governo dovrà comunque emanare un nuovo Dpcm"."La chiusura delle aziende non rientra nelle competenze della Regione, così come quella delle scuole. Più volte ho affrontato questo tema con il governo, chiedendo di valutare la chiusura delle imprese. In ogni caso credo sia inevitabile: molte aziende hanno già chiuso e altre chiuderanno a causa della chiusura delle frontiere", ha detto Zaia."Non ritiro l'ordinanza del Veneto. Per me resta valida fino al 3 aprile, a meno che il governo il 25 marzo giorno di scadenza del Dpcm non decida misure più restrittive, cosa che mi auguro". “Ai veneti chiedo di rispettare le regole che abbiamo dato - ha sottolineato Zaia -. Non c’è nessuna volontà di prevaricare le persone, è un sacrificio che chiedo ma è una battaglia che dobbiamo fare in squadra"."Ai veneti ci penso io" ha ribadito il governatore che ha annunciato che domani domenica tutti gli alimentari resteranno chiusi per evitare assembramenti e contagi. Farmacie, parafarmacie e edicole resteranno invece aperte. "Sono 1.091 le persone ricoverate in Veneto e 131 morti. Abbiamo pazienti negli infettivi, semintensiva, intensiva che contano come un grande ospedale hub. Sono letti sottratti alla degenza ordinaria e dedicati ad una patologia che mai avremmo pensato di avere. La nostra sanità è capillare, abbiamo fatto molti tamponi" - ha sottolineato - "Verona è il nuovo cluster che ci preoccupa, è impegnativo, confina con Brescia e sta crescendo in maniera esponenziale".