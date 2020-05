Fase 2, Zaia: "Troppi video di movida in giro, se aumentano contagi chiudo tutto"

Condividi

"Ci sono arrivate, ma credo a tutti, decine di foto e video dei centri delle nostre città con movida a cielo aperto. Non ho nulla contro la festa, ma divieto di assembramenti e l'uso della mascherina sono la conditio sine qua non, i salva vita per la tutela dei cittadini". Lo ha detto il governatore Luca Zaia, commentando i primi assembranti con spritz registrati ieri sera. "In 10 giorni - ha aggiunto - io li vedo i contagi: se aumentano richiuderemo bar, ristoranti, le spiagge, e torneremo a chiuderci in casa col silicone”."Il virus probabilmente non ha più un mitragliatore a disposizione ma è un eccellente cecchino e gli basta un proiettile per colpire una persona - ha continuato - si può andare al bar ma non serve fare un 'happy hour'. Abbiamo avuto 1.800 persone che hanno perso la vita, almeno un po' di rispetto per i morti, e lo dico anche ai complottisti e terapiattisti che diffondono video di ogni tipo sul web"."In settimana farò un'ordinanza sui centri estivi e contiamo di anticiparne il prima possibile l'apertura. Stiamo valutando le proposte delle diocesi e altre. La fase più critica è quella dei costi. Crediamo però di poter attingere nei 150 milioni di euro stabiliti dal decreto ministeriale". Lo ha detto il governatore della Regione Veneto Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus dalla sede della Protezione Civile di Marghera."In Veneto siamo arrivati a 524582 tamponi; scendono le persone in isolamento, calate a 3639, 231 in meno da ieri; i positivi sono 18997, 47 in più, mentre calano i pazienti ricoverati in ospedale, scesi a 577, 15 in meno da ieri, così come quelli in terapia intensiva, oggi sono solo 44, di cui 18 i positivi, rispetto ai 99 del 3 maggio scorso, 3201 i dimessi, 14 in più da ieri, mentre 1820 sono i decessi in totale , di cui 1329 in ospedale, 7 da ieri".