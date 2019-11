Zingaretti: "L'Italia è su binari giusti, occorre insistere sulla crescita"

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti è a New York dove ha incontrato l'ex presidente americano Bill Clinton e il sindaco della città Bill De Blasio"Il tema della crescita, dello sviluppo, del rilancio dell'economia è un tema vero che sarebbe sbagliato rimuovere. Ma è anche vero che l'italia si è rimessa sui binari giusti, che sono quelli dello sviluppo e del controllo della spesa pubblica, del rapporto con l'europa non subalterno ma giusto e questo è quello che ha fatto riconoscere ai mercati finalmente la riapertura di una politica seria". Lo ha detto a New York il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sottolineando che "ora al centro va messo il tema dello sviluppo e della crescita e su questo occorre insistere, insistere, insistere"."Quello che dobbiamo unire è la compatibilità" di bilancio e la lotta all'ingiustizia sociale e credo che il governo abbia, con la manovra che ha messo in campo, aperto una nuova strada perche' si e' evitata l'iva, si tagliano le tasse ai redditi piu'' bassi, si investono 11 miliardi sulle infrastrutture e si apre una stagione una stagione in cui si passa dagli slogan e dalle stupidaggini a politiche economiche che hanno bisogno di tempo ma sono politiche economiche serie e e che guardano alla lotta per la giustizia sociale", afferma ancora Zingaretti."Settanta giorni fa lo spread era a 240 e ora è crollato e questo fa risparmiare. Quello che bisogna giudicare - aggiunge Zingaretti - è se la via è corretta o sbagliata, e io credo che sia corretta, ovvero quella di concertare con i partner europei i livelli della spesa pubblica, in 24 ore d'accordo abbiamo recuperare 14 miliardi di euro di flessibilità".