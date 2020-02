Coronavirus, Zingaretti incontra ricercatrici Spallanzani: presto 10mila assunzioni di ricercatori

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua hanno incontrato le tre ricercatrici dello Spallanzani, Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti, che hanno isolato il virus responsabile dell'infezione."Dopo l'isolamento del Coronavirus allo Spallanzani, ecco un buon punto concreto per il confronto nella maggioranza. Rilanciamo la nostra proposta del Piano per l'Italia: l'aumento dei fondi per la ricerca e l'assunzione di 10.000 ricercatori". Lo scrive in un post su Facebook Nicola Zingaretti.