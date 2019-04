Piazza da conquistare Pd, Zingaretti: governo di incertezza e contraddizioni, basta sceneggiate e si dimettano Nicola Zingaretti, a Torino dove si trova per sostenere Sergio Chiamparino nel lancio della campagna elettorale per la regione Piemonte, attacca duramente l'operato del governo giallo-verde

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Il Pd inizia la campagna elettorale in Piemonte per le regionali del 26 maggio. Sergio Chiamparino, attuale governatore della regione chiede la riconferma del mandato ai piemontesi ed il segretario del partito Nicola Zingaretti arriva a Torino per lanciare ed appoggiare la sua candidatura. Per il segretario Pd l'occasione si presenta propizia per attaccare duramente l'operato del governo giallo-verde: "Ci risparmino inutili sceneggiate - dice - e abbiano il coraggio di dimettersi perché l'Italia merita di più".L'Italia vive un momento "pericoloso", è un Paese "non governato" dice Nicola Zingaretti. "L'Italia - afferma - sta passando per un tornante molto pericoloso. La cosa che mi preoccupa di più non è la presenza di politiche sbagliate ma il fatto che siamo a un crinale nel quale le cose stanno precipitando perché questo Paese non è governato. Al potere c'è un governo dell'incertezza e delle contraddizioni che non si assume alcuna responsabilità. Io non mi fermo più fino a quando avrò mandato a casa questo governo che gioca con le figurine Panini, io ti do questo così tu mi dai quest'altro, producendo una catastrofe economica e sociale dalla quale ci si rialzerà con moltissima fatica".A proposito delle dichiarazioni del vicepremier Di Maio sulle vicinanze tra il vicepremier Salvini e i partiti di estrema destra, Zingaretti ha commentato: "Io al posto di Di Maio mi preoccuperei di più avendo scelto Salvini come vicepremier. Mi ha colpito molto quanto ieri ha detto il vicepremier Di Maio, secondo cui è grave che Salvini sia alleato con i partiti neonazisti. Mi permetto di dire che è ancora più grave che Di Maio permetta a una persona del genere di fare il Ministro dell'Interno".Zingaretti, arrivato a Torino nel pomeriggio, si è prima recato alla sede dei Moderati poi ai banchetti del Pd in Piazza Castello e poi a Borgo Dora e al Cortile del Maglio, la storica sede delle vittorie del MoVimento 5 Stelle, per supportare e lanciare la piattaforma elettorale dem sia per l'Europa sia per il Piemonte. L'arrivo di Nicola Zingaretti a Torino, è avvenuto nello stesso giorno in cui nella mattinata il Popolo del Sì alla Tav ed all'Europa è tornato in piazza in città.A proposito della candidatura e della figura di Chiamparino che punta ad essere riconfermato alla guida della Regione, Zingaretti si dice convinto che l'attuale governatore vincerà con un'alleanza larga e per la capacità di unire: "Chiamparino vincerà le elezioni regionali con la chiarezza dei contenuti e dei programmi, con uno sguardo nel futuro, con un'alleanza larga, con una capacità di unire e non di dividere e soprattutto capendo, se ce n'è bisogno, anche come recuperare tanto elettorato che ci ha abbandonato".