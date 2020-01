Il segretario del Partito democratico Pd, Zingaretti: siamo unico pilastro in Italia contro le destre Seminario del Pd a Contigliano (Rieti)

Condividi

"Il Pd è l'unico grande pilastro e baluardo dal Nord al Sud per ricostruire un progetto credibile di sviluppo del nostro Paese, per sottrarre alle destre l'arroganza che mette nello scontro politico". Così Nicola Zingaretti nel chiudere il seminario dem."Proporremo al governo un vero e proprio piano strategico per l'Italia: 5 obiettivi politici con misure concrete da adottare". Così Nicola Zingaretti al seminario Pd in vista della verifica. In sintesi i pilastri, illustrati dal leader dem, sono: rivoluzione verde per tornare a crescere, Italia semplice per sburocratizzare a favore di imprese e cittadini, Equity Act per parità salariale uomo-donna ed equilibrio nord-sud, aumento della spesa per l'educazione, piano per la salute e l'assistenza."Incalzeremo il governo - ha detto Zingaretti - trasmettendo al presidente Conte questi contenuti. I gruppi parlamentari saranno impegnati a sostenere queste battaglie e il Pd le farà vivere nel paese. A questo serve un partito più unito con una vocazione unitaria e uno spirito solidale che è un grande valore per questo paese"."Dobbiamo affrontare la fine di quota 100 e superare il grande scalone aumentando la flessibilità del sistema pensionistico ma salvaguardando la sostenibilità della finanza pubblica". Lo ha affermato il ministro dell'economia Roberto Gualtieri parlando al seminario del PD, facendo riferimento alla necessità di tutelare donne, giovani e lavori usuranti. Sempre sul piano welfare Gualtieri ha ribadito l'esigenza di "migliorare il Reddito di cittadinanza nel quadro delle politiche attive del lavoro".