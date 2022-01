Borse incerte, petrolio ancora in rally

Le borse europee iniziano la settimana all'insegna dell'incertezza. Milano è debole a -0,10%, Francoforte perde lo 0,16%, mentre Parigi guadagna lo 0,12% e Londra lo 0,24%.

Il nuovo spettro che preoccupa gli investitori è l'ipotesi "stagflazione": l'inflazione aumenta, il petrolio continua a salire, ma la crescita dell'economia resta tiepida.



In Asia invece mercati in deciso rialzo. In Cina la Banca centrale ha immesso nuovo liquidità sul sistema bancario e in Giappone il Nikkei viene aiutato dalla debolezza dello yen. Tokyo ha chiuso a +1,60%.



Il petrolio continua a correre. Il greggio americano ai massimi dal 2014 supera gli 80 dollari e mezzo al barile, mentre il Brent viaggia oltre gli 83.

Anche le quotazioni del carbone volano a causa delle inondazioni nella Cina del nord.

di Michela Coricelli