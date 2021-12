Pelé è tornato a casa dall'ospedale: sui social una foto con la moglie

Condividi

Brasile

Hoje eu espero que vocês estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu. Feliz Natal, meus amigos.



Todas I hope you are living moments of love, peace and unity, just like me. Merry Christmas my friends. pic.twitter.com/dNsJFdMlDN — Pelé (@Pele) December 25, 2021

"Dopo avere annunciato sui social la sua uscita dall'ospedale, dove è stato sottoposto a chemioterapia per il cancro al colon, Pelé è apparso sorridente in una foto di Natale pubblicata su Twitter. "Oggi vi auguro momenti di amore, pace e unione, come me. Buon Natale amici", scrive la leggenda del calcio. Secondo i media locali, l'ex calciatore 81enne ha trascorso il Natale nella sua casa di Guaruja, sulla costa di San Paolo.La salute di Pelé è stata fonte di grande preoccupazione negli ultimi anni. Nel 2015 aveva subito un intervento alla prostata dopo essere stato ricoverato per la seconda volta in sei mesi e ci era tornato per un'infezione urinaria nel 2019. L'ex attaccante della nazionale brasiliana è uno dei quattro calciatori ad avere segnato in quattro diverse edizioni del Mondiale di calcio. E' il più grande cannoniere di tutti i tempi nella storia della nazionale verdeoro, con 77 reti realizzate in 92 partite. Era in cura in ospedale dal 31 agosto dopo che gli era stato diagnosticato il tumore a seguito di un controllo di routine.