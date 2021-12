La pandemia nel mondo In Francia 27.679 casi ma con meno tamponi. Incidenza in calo in Germania Ieri il Paese d'Oltralpe ha registrato per la prima volta oltre 100.000 casi di Covid in un solo giorno. Cina, 485 casi a Xi'an

Sono 27.697 i casi di Covid-19 registrati in Francia nelle ultime 24 ore: un dato molto più basso rispetto al record di oltre centomila contagi di ieri frutto del numero ridotto di tamponi effettuati. Rispetto a due settimane fa, l'aumento è del 44%. Il tasso di positività è invece al 6,7%, in leggero calo rispetto agli ultimi giorni. I nuovi decessi sono 96. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Parigi.



Nel Paese c'è carenza di tamponi fai da te: le farmacie sono state prese d'assalto nei giorni prima di Natale e secondo il portavoce del sindacato Uspo, Gilles Bonnefond, "il 58% ha esaurito le scorte". "Dal 15 dicembre, le farmacie hanno venduto tanti tamponi fai da te quanti nei cinque mesi precedenti", ha aggiunto. In media, l'attesa è di otto giorni per ricevere le forniture. Per la prima volta dall'inizio della pandemia, ieri il Paese d'Oltralpe ha registrato più di 100.000 casi di Covid in un solo giorno.



Germania, incidenza in calo

Sono 10.100 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore. A riferirne è il Robert Koch Institut, secondo cui l'incidenza settimanale per 100mila abitanti continua a scendere, con 220,7 casi contro i 242,9 di ieri e i 315,4 di una settimana fa. I decessi delle ultime 24 ore attribuiti al Covid-19 sono stati 88. Il totale dei morti da inizio pandemia è di 110.364.



Cina 485 casi a Xi'an

Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale, ha riportato 155 casi di Covid-19 trasmessi a livello locale ieri, portando il numero totale di casi locali confermati nell'ultima recrudescenza a 485, dal 9 dicembre. Molte infezioni precedentemente non rilevate sono state poi individuate nei tre cicli di tamponi molecolari su larga scala effettuati nella città a partire dal 21 dicembre, secondo quanto dichiarato in una conferenza stampa da He Wenquan, alto funzionario del governo municipale di Xi'an. Stando al funzionario, potrebbe emergere un alto numero di infezioni nei prossimi giorni, a seguito dei test su larga scala.



Un nuovo ciclo di test è iniziato a Xi'an ieri a mezzogiorno. Alle 12:00 di oggi, erano più di 11 milioni le persone a cui era stato eseguito il test, ha riferito He. La città ha istituito oltre 4.400 aree di raccolta dei campioni, con oltre 31.000 operatori. Giovedì scorso, Xi'an ha imposto una gestione chiusa per le comunità e i villaggi al fine di frenare la diffusione dell'ultima recrudescenza del Covid-19. I residenti sono invitati a non lasciare la città a meno che non sia necessario.



Regno Unito valuta team di vaccinatori porta a porta

​La Gran Bretagna sta valutando la possibilità di inviare squadre di vaccinatori direttamente a casa di chi non si è ancora vaccinato contro il Covid. Lo riferiscono i media locali, tra cui il Mail on Sunday, ricordando quanto già avvenuto a Ipswich, capoluogo della contea inglese del Suffolk. Oggi nuove misure anti-Covid sono entrate in vigore in Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Downing Street ritiene che raggiungere coloro che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino sia fondamentale per evitare nuove restrizioni.



Alla fine di novembre è stata lanciata una campagna di un mese nell'area di Westgate a Ipswich, che aveva un basso tasso di popolazione vaccinata. I team delle strutture di sanità pubblica sono andati porta a porta per discutere con le persone delle loro preoccupazioni e offrire il trasporto ai centri di vaccinazione. Un autobus ha anche fatto il giro della zona per offrire vaccinazioni senza appuntamento.