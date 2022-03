ITALIA

2021/09/08 16:39

​Prato ​Morta sul lavoro: pm fa stimare profitti da manomissione Il caso di Luana D'Orazio, deceduta il 3 maggio scorso dopo essere rimasta incastrata in un orditoio della ditta in cui lavorava. Gli inquirenti vogliono misurare, se possibile, il vantaggio economico che proverrebbe dalla eventuale manomissione dei macchinari della ditta, ipotesi che sta prendendo consistenza nelle indagini in cui si ricostruisce l'incidente