La tragedia è avvenuta a 90 km da Tripoli Naufragio in Libia, trovati 28 cadaveri nella città costiera di Khoms

Migranti soccorsi in Libia (Foto d'archivio, Ansa)

Sono stati trovati sulla costa occidentale della Libia i corpi senza vita di 28 migranti: lo rende noto una fonte delle forze di sicurezza libiche precisando che i migranti hanno perso la vita in un naufragio.



"Le squadre della Croce rossa hanno recuperato i corpi di migranti morti e hanno trovato tre sopravvissuti in due località separate della città costiera di Khoms - ha detto un funzionario alla sicurezza locale - le condizioni dei corpi in avanzata decomposizione indica che il naufragio è avvenuto pochi giorni fa". I corpi, trasportati dalle onde, sono stati ritrovati dopo che l'imbarcazione con la quale stavano cercando di attraversare il Mediterraneo è affondata.



La Mezzaluna rossa, organizzazione musulmana equivalente alla Croce rossa, ha pubblicato delle immagini che mostrano alcuni corpi che galleggiano nel Mediterraneo e poi lo staff che li chiude in borse nere per la sepoltura. Recentemente c'è stato un aumento di tentativi di attraversamenti del Mediterraneo in partenza dalla Libia, in coincidenza con una repressione violenta da parte delle autorità sui migranti nella capitale Tripoli. Secondo l'agenzia Onu per le migrazioni, sono circa 1.500 i migranti annegati quest'anno nella rotta del Mediterraneo centrale. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha riferito che questo mese oltre 160 migranti sono annegati in due diversi naufragi al largo del Paese nordafricano.