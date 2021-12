Mercati Ripartono in lieve calo le borse europee in Cina netta frenata dei profitti industriali

Ripresa molto cauta per i mercati europei dopo le feste natalizie. Chiusa Londra, così come tutte le Borse che osservano il calendario del Commonwealth, le altre partono in lieve calo - Milano a -0,39%.

Avvio con il freno tirato anche per le Borse asiatiche.



Hong Kong chiusa per festività, Tokyo chiude a -0,37% mentre viaggiano intorno alla parità le piazze della Cina continentale. Non sembra aver provocato contraccolpi la notizia del rallentamento dei profitti industriali cinesi, che a novembre fanno segnare un +9% contro il +24,6% di ottobre.



Effetto di consumi interni che faticano a ripartire e della crisi dell'immobiliare, ma anche delle politiche del governo di Pechino per ridurre uso di carbone e speculazione sulle materie prime, che hanno nettamente ridotto i profitti per le società minerarie. Mentre sul fronte delle materie prime è in lieve frenata il prezzo del petrolio, con il Brent a 75,53 dollari al barile. Anche qui, scambi ridotti e operatori cauti in mancanza di stimoli rilevanti.

di Chiara Rancati