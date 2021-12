La pandemia nel mondo Oltre 100mila casi in un giorno in Francia, aumentano contagi e ricoveri in Australia Più del 70% dei casi in alcuni stati australiani è rappresentato dalla variante Omicron del coronavirus. Per la prima volta dall'inizio della pandemia, la Francia ha registrato più di 100.000 casi di Covid in un giorno

Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati 104.611 contagi di coronavirus. L'emittente France Info indica il dato come un record assoluto rifacendosi ai dati dell'agenzia sanitaria pubblica. Il 4 dicembre scorso i casi erano stati 50mila, quindi la cifra dei contagi giornalieri è raddoppiata in tre settimane.



Dall'Europa all'Oceania, dati in crescita nel Nuovo Galles del Sud, lo stato più popoloso dell'Australia, che ha registrato un numero record di nuovi casi di Covid-19 e un brusco aumento dei ricoveri ospedalieri. Inoltre, migliaia di persone sono in isolamento nelle proprie case dopo aver contratto il virus o essere entrate in contatto con un positivo. Sono stati registrate 6.394 nuove infezioni, 106 casi in più rispetto alle 6.288 del giorno precedente. I numeri dei contagi sono aumentati nelle ultime due settimane. Più del 70% dei casi in alcuni stati australiani è rappresentato dalla variante Omicron del coronavirus, ma nel Nuovo Galles del Sud non vengono eseguiti di routine test del genoma per identificare la variante. Numeri importanti riguardano lo Stato di Victoria, il secondo più popoloso dell'Australia dove sono stati registrati 1.608 nuovi casi di Covid-19 e due decessi, con 374 persone ricoverate negli ospedali, di cui 77 in terapia intensiva. Più di 30 mila persone nello stato hanno trascorso il Natale in isolamento in casa, impossibilitate a festeggiare con la famiglia o gli amici. Di questi, circa la metà sono stati segnalati come casi attivi che hanno contratto il virus nei

giorni precedenti al Natale.



In Germania nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid diminuiscono rispetto alla settimana precedente con 88 decessi dovuti al virus. Lo rende noto il Robert Koch Institute sottolineando che l'incidenza settimanale continua a decrescere. È arrivata a 220,7 per 100 mila abitanti, mentre il giorno prima era pari a 242,9 e la settimana scorsa era 315,4. Il numero totale dei morti è di 110.364.



In India sono 6.987 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 con 162 nuovi decessi. Dai dati diffusi dal ministero della Salute emerge che i casi di Omicron sono 422 e 130 persone sono state dimesse dopo la guarigione.



In Israele tutti gli indici della pandemia sono in crescita e destinati a salire ulteriormente nelle prossime settimane per effetto della variante Omicron. Nelle ultime 24 ore le nuove infezioni - in quella che oramai è chiamata la quinta ondata - sono state 760 con un tasso, per la prima volta dall'inizio di ottobre, sopra il 2% (2.07%) a fronte di oltre 40 mila test. In crescita anche il fattore R arrivato a 1.41, così come i malati gravi che sono ora 98 (oltre l'80% non sono vaccinati) con cinque decessi nell'ultima settimana. Finora i casi di Omicron accertati sono 1.118, una buona fetta riguardano persone tornate dall'estero. Su altri 800 casi circa sospetti si sta indagando nel tentativo di ridurre la corsa della pandemia il governo di Naftali Bennett ha varato ulteriori restrizioni, a partire dall'accesso ai centri commerciali e anche nelle scuole.