Il contagio a Kiev Ucraina, Yulia Tymoshenko ha il covid ed è in gravi condizioni La conferma dalla sua portavoce su Facebook: "Ha la febbre a 39. Sta lottando"

Yulia Tymoshenko - leader della Rivoluzione arancione del 2004 ed ex premier dell'Ucraina - ha contratto il Covid-19 ed è in condizioni gravi: a confermarlo su Facebook la sua portavoce Maryna Soroka.



La portavoce non specifica se la leader del Partito ucraino Patria sia in ospedale ma nel suo breve post conferma: "Sì, purtroppo è vero. Il test ha confermato che Yulia Volodymyrivna ha il Covid-19. La sua condizione è valutata come grave. Ha la febbre a 39. Sta lottando".