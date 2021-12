La serata registra il 23% di share e 4 milioni di telespettatori Alberto Angela racconta Napoli ed è boom di ascolti Il successo di share di "Stanotte a Napoli" era stato anticipato da una straordinaria partecipazione social attorno un evento televisivo

RAI 1 ha vinto la scommessa di puntare sulla divulgazione nella prima serata natalizia. Con quasi il 23 per cento di share e una media di oltre 4 milioni di telespettatori, "Stanotte a... Napoli" di Alberto Angela si aggiudica largamente il prime time del 25 dicembre, con il suo viaggio notturno nei luoghi inesplorati e famosi della città, in un percorso scandito da ricordi, suggestioni e naturalmente musica:



Che la trasmissione su Napoli condotta da Alberto Angela sia stata vista da 4 milioni 154mila telespettatori dimostra un dato di fatto da tener presente: in televisione occuparsi di cultura è non solo possibile, ma può essere motivo di successo. "Stanotte a Napoli" rappresenta molto bene un'idea di servizio pubblico che Rai dovrà seguire e sviluppare sempre di più". Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes dopo che la trasmissione andata in onda la sera di Natale su Rai 1 ha ottenuto il 22,7% di share. "Narrati con grande efficacia e capacità di trasmettere emozioni, i capolavori di arte, architettura, musica, teatro, cinema e la storia della città hanno attratto moltissimi spettatori che potevano scegliere tra tante altre proposte. Questo modo di esplorare il passato è utile al presente e al futuro dell'Italia. Ringrazio Alberto Angela, Rai1 e il Centro di Produzione di Napoli per l'ottimo lavoro svolto", ha affermato Fuortes



"Colpisce che in una festività tradizionalmente contrassegnata da una fruizione televisiva disimpegnata, alla ricerca di evasione e leggerezza - commenta il direttore di Rai1 Stefano Coletta - il pubblico abbia premiato così la narrazione colta e solenne di Alberto Angela. Giancarlo Giannini, Serena Autieri, Serena Rossi, Massimo Ranieri, Marisa Laurito e Salvatore Bagni hanno punteggiato il percorso per le vie di Napoli conferendo alla puntata mille sapori diversi".



"Sono felice che le famiglie italiane la notte di Natale abbiano scelto la divulgazione e la grande cultura", ha dichiarato Alberto Angela. "E' un bellissimo regalo per il nostro paese e per il nostro futuro. Ora ci dedichiamo a "Meraviglie", in onda a partire da dopodomani, martedì. Un grande abbraccio a tutti".



Il Sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi, dichiara in una nota " Il programma Stanotte a Napoli ha regalato grandissime emozioni: per questo dico grazie alla Rai e grazie ad Alberto Angela per aver lanciato una sfida risultata vincente. I napoletani hanno tra le mani un immenso tesoro da custodire e valorizzare sempre di più. Adesso tocca a noi".