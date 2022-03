L'Aquila. Roghi verso centro abitato, gente in strada

Si sta ancora allargando il fronte dell'incendio che minaccia la città dell'Aquila e che si avvicina sempre più al centro abitato, spinto dal vento. Molte le persone scese in strada impaurite, tra cui cittadini che si mettono a disposizione per le operazioni di contenimento e contrasto. L'incendio, certamente di origine dolosa perché sono stati trovati inneschi, sta flagellando il monte di fronte al popoloso quartiere di Pettino e al momento non è sotto controllo. Vista la situazione, non c'è certezza che le linee tagliafuoco possano reggere al cento per cento. C'è timore che le fiamme possano arrivare alla zona di Madonna Fore e San Giuliano, molto frequentata dagli aquilani, già colpita dal rogo del 2007. Sono circa 300 le persone che stanno operando nel fronte aquilano e su quello divampato per primo nella collina che sovrasta la frazione aquilana di Arischia. Sul posto oltre ai vigili del fioco, protezione civile, volontari, esercito, forze dell'ordine e polizia locale. Sospese per il buio le operazioni di spegnimento con canadair ed elicotteri, riprenderanno questa mattina alle 6.