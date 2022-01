Migranti. Alarm Phone 49 persone in pericolo al largo di Malta

Condividi

🆘~49 persone in pericolo nella zona SAR di #Malta!

Le persone, in fuga dalla #Libia, sono in pericolo a bordo di una barca sovraffollata. Necessitano di supporto immediato. Le autorità sono informate e speriamo che lancino una operazione di ricerca e soccorso il prima possibile. pic.twitter.com/JDFB77Dkui — Alarm Phone (@alarm_phone) October 3, 2021

49 persone partite dalla Libia su una barca troppo piccola per contenerle, sono alla deriva in zona Sar di Malta. A segnalare l'emergenza Alarm Phone via Twitter.Nella notte 41 migranti sono sbarcati a Lampedusa. È sbarco sull'isola dopo i 19 di ieri che dopo che sull’isola in 24 ore sono arrivati 618 persone, tra cui anche un neonato. Il barchino su cui viaggiavano è stato intercettato dagli uomini della Guardia costiera a circa 6 miglia da Lampedusa. I migranti sono stati presi a bordo della vedetta della Guardia Costiera lasciando l'imbarcazione alla deriva. Anche per loro, dopo un primo triage sanitario sul molo Favaloro, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola.