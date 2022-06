Arriva a Roma la bambina afghana dagli occhi verdi fotografata da Steve Mc Curry

È arrivata a Roma la cittadina afghana Sharbat Gula. Il nome forse non lo ricorderanno in molti, ma il suo viso certamente sì: aveva dodici anni quando, nel 1984, fu ritratta dal celebre fotografo americano Steve McCurry. All’epoca il suo nome non era noto, l’artista americano l’aveva incontrata in un campo profughi vicino Peshawar, una delle migliaia di afghani fuggiti in Pakistan dopo l’invasione sovietica. Quella bambina ora è una donna di 49 anni e da ieri è al sicuro, a Roma. Lo ha fatto sapere Palazzo Chigi, aggiungendo che la presidenza del Consiglio “ne ha propiziato e organizzato il trasferimento in Italia, nel più ampio contesto del programma di evacuazione dei cittadini afghani e del piano del Governo per la loro accoglienza e integrazione”. La sua immagine apparve nel giugno dell’anno successivo sulla copertina del National Geographic Magazine, con il titolo ‘Ragazza Afghana’. Uno scatto diventato iconico, simbolo di tutti i conflitti afghani. Due grandi occhi verdi che fissano l’obiettivo, un velo rosso che le incornicia il volto. Un’immagine carica di intensità, magnifica e drammatica, che è rimasta impressa nella memoria collettiva.

Ansa/Ufficio Stampa Sharbat Gula, Afghan Girl. Peshawar, Pakistan, 1984

A tal punto che dopo la pubblicazione partì una vera e propria corsa per scoprire l’identità di quella bambina. Diciassette anni dopo, nel gennaio del 2002, il fotografo americano insieme al National Geographic organizzò una spedizione per trovarla. Le ricerche di quella che era stata ribattezzata la ‘Monna Lisa afghana’ durarono mesi, fino a quando il suo nome venne svelato. A quel punto McCurry scattò una nuova foto: Sharbat Gula nel frattempo era diventata una donna, il suo volto provato dalle enormi difficoltà che la vita le aveva messo di fronte, gli occhi, però, sono sempre gli stessi.

NATIONAL GEOGRAPHIC/ ANSA/RED Sharbat Gula, fotograta da Steve McCurry (NATIONAL GEOGRAPHIC/ANSA/RED)

Nata all’inizio degli anni ‘70 nella provincia orientale afghana di Nangarhar, da giovanissima era fuggita insieme ad alcuni familiari dal villaggio bombardato dai sovietici. Con tre sorelle, un fratello e una nonna ha attraversato le montagne fino a giungere in un campo profughi pakistano. La notorietà internazionale suscitata dalla sua immagine in copertina non la sfiora: a 13 anni si sposa, ha cinque figli, di cui una muore subito dopo la nascita; l'epatite C le porta via il marito, e colpisce anche lei.

Ansa Sharbat Gula con la famiglia, 2016 (Ansa)