Comuni in ordine sparso sulle mascherine all'aperto

"Stiamo lavorando ad un'ordinanza che introduca l'obbligo di mascherine all'aperto in zone ad alta concentrazione per le feste e probabilmente già prima, dal 6 dicembre. Stiamo facendo una valutazione delle aree. A breve finalizzeremo questo lavoro". Lo ha annunciato oggi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dopo essersi confrontato con il prefetto Matteo Piantedosi, con il presidente della Regione Nicola Zingaretti e con l'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato.

Diversi altri comuni hanno preso o stanno valutando decisioni simili. La misura è già in vigore nei centri storici di Padova e a Bologna, a Carbonia solo negli orari serali, ad Aosta solo nei fine settimana e nei giorni festivi. A Milano il provvedimento scatterà domani e interesserà le vie centrali dalle 10 alle 22. Domani sarà il primo giorno anche per le ordinanze che riguardano Bergamo, che prescrive le mascherine solo la sera e in alcune zone, e Brescia, che imporrà il volto coperto nel centro storico per tutto il giorno ma solo nei fine-settimana, analogamente a Varese dove però si potrà girare senza proteggere le vie respiratorie fino alle 15 del sabato. A Firenze si ragiona di un provvedimento valido dal 4 dicembre: "Siamo al lavoro, sicuramente si tratterà di misure circoscritte nelle aree e nei tempi. L'1 dicembre incontrerò il prefetto e il questore e vareremo l'ordinanza", ha detto oggi il sindaco Dario Nardella.

Per il Friuli Venezia Giulia e per tutti i territori che nelle prossime settimane dovessero passere in zona gialla l'obbligo di portare la mascherina anche all'esterno varrà ovunque e a tutti gli orari.