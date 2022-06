Movimento 5 Stelle, sì degli iscritti al 2×1000

Con un voto on line sulla piattaforma Skyvote gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno approvato l'accesso al 2x1000, cioè la quota Irpef che ogni contribuente può destinare ad un partito politico, e ai finanziamenti privati. Per averlo il M5S deve ufficialmente iscriversi al registro nazionale dei partiti politici . La proposta è stata approvata con 24.360 voti favorevoli, su 33.967 partecipanti, numeri che hanno rassicurato Giuseppe Conte. L'ex premier temeva che questo voto potesse trasformarsi in un referendum sul nuovo corso politico che lo vede appunto presidente del movimento. "Un'importante partecipazione, che rappresenta un ottimo segnale per tutti noi", ha infatti commentato Conte. "Ora è responsabilità di tutti abbracciare pienamente questo nuovo Movimento", ha aggiunto.

Gli aventi diritto al voto sarebbero stati 131.760 e niente si sa del pensiero di chi si è astenuto dall'esprimere un giudizio. Nel Movimento però non mancano le posizioni critiche. "Questa è la decisione della maggioranza dei votanti e va rispettata. Certamente una questione così cruciale, un voto così importante avrebbe richiesto un dibattito più approfondito. E' noto a tutti come la questione del finanziamento della politica sia una questione molto delicata, sulla quale, voglio ricordarlo, in un referendum del 1993 i cittadini si pronunciarono in maniera plebiscitaria contro il finanziamento pubblico dei partiti". Lo dice all'Adnkronos il senatore Primo Di Nicola. Si teme insomma che questa decisione possa allontanare ancora di più gli elettori che erano il nocciolo duro del Movimento già in emorragia di consensi.

Caduto anche questo tabù, resta un ulteriore caposaldo della storia Cinquestelle da mettere in discussione: il tetto dei due mandati. Argomento che si farà sempre più pressante con l'avvicinamento alla scadenza di questa legislatura.