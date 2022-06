IRPEF 2022, le nuove aliquote e scaglioni

La prima fascia di reddito fino a 15.000 euro vedrebbe riconfermata l'aliquota al 23%. Per chi guadagna da 15.000 a 28.000 euro l'aliquota passerebbe al 25% contro gli attuali 27%. Da 38% a 35% per chi dichiara tra 28.000 e 50.000 euro. Sopra i 50.000 euro l'aliquota sarebbe del 43%, mentre prima vi era una ulteriore fascia dai 50.000 ai 75.000 euro che pagava il 41% di Irpef.

L' Irpef è l'Imposta per le persone fisiche. Nel 2022 potrebbe cambiare il meccanismo su cui tale tassa viene pagata dai contribuenti e potrebbe passare da cinque a quattro aliquote e scaglioni di reddito. L’accordo sul primo tassello della riforma fiscale da inserire in Legge di Bilancio sarebbe uscito oggi da un incontro al ministero dell'Economia con i rappresentati dei gruppi della maggioranza e dovrà ora passare l'esame del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dei partiti che lo sostengono.

La decisione di intervenire sull'imposta per le persone fisiche, e non sul cuneo fiscale come chiesto da più parti, si reputa possa avere impatto su un numero maggiore di contribuenti. In questo modo, infatti, si agisce su tutti coloro che versano l'Irpef e che invece sarebbero stati esclusi dalla riduzione del costo del lavoro che avrebbe lasciato fuori dal taglio delle tasse alcune categorie, come ad esempio i pensionati. Per 'compensare' chi in teoria dovrebbe pagare di più (i redditi tra 55.000 e 75.000 euro) sono stati annunciate anche delle piccole modifiche sulla no tax area.

Oggi è stato fatto un ''primo passo strutturale'' della riforma dell'Irpef, afferma il viceministro del Mise, Gilberto Pichetto, che ha partecipato alla riunione per Forza Italia. "Sono soddisfatto dell'accordo'', aggiunge. "Ora Franco ne deve parlare con Draghi, noi con i nostri partiti e poi riaggiornarci".

"Il taglio delle tasse previsto dalla Legge di Bilancio deve essere realizzato attraverso un aumento delle detrazioni per lavoratori dipendenti e pensionati. Solo in questo modo, come sottolineato anche dalla Banca d'Italia, si avrà un risultato significativo per milioni di italiani". Lo ha detto il segretario confederale della Uil, uno dei tre più grandi sindacati, Domenico Proietti, poco prima che venisse divulgato la proposta scaturita dall'incontro al Ministero, "L'ipotesi che circola in queste ore di una revisione delle aliquote e degli scaglioni Irpef non risponde a questa esigenza - insiste - la Uil invita il Governo e le forze politiche a realizzare un intervento realmente utile agli italiani".

Per Confindustria "La sforbiciata alle aliquote IRPEF disperde risorse limitate a soli 8 miliardi, con effetti impercettibili sui redditi netti delle famiglie italiane, soprattutto qualora il taglio fosse finanziato anche da una copiosa eliminazione delle agevolazioni IRPEF - aggiunge viale dell'Astronomia - La soluzione raggiunta non dà certezze che tali benefici potranno essere mantenuti nelle annualità future, non dà alcuna risposta a poveri e incapienti"

"Siamo molto soddisfatti. L'ipotes idi accordo concentra le risorse sull'Irpef, come chiedevamo, e aiuta innanzitutto chi oggi paga gran parte dell'imposta: dipendenti, pensionati, ceto medio, con benefici che possono superare i 700 euro annui per alcune fasce di contribuenti del terzo scaglione Irpef, attualmente compreso tra 28 e 55 mila euro". Così il responsabile economico del Pd Antonio Misiani, interpellato telefonicamente. "Sull'Irap abbiamo discusso a lungo se tagliare in modo orizzontale o verticale, alla fine abbiamo deciso per l'abolizione per le sole persone fisiche", aggiunge.