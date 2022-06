L'industria dell'arte in Italia vale circa 4 miliardi e dà lavoro a 36mila addetti

In Italia l’industria dell’arte genera un volume d’affari pari a 1,46 miliardi di euro, con un impatto economico di 3,78 miliardi di indotto e dà lavoro a circa 36mila addetti nell’intera filiera produttiva.

Questa è quanto emerso dalla ricerca “Arte: il valore dell’Industry in Italia” effettuata dall’Osservatorio Nomisma, promossa dal Gruppo Apollo, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, presentato giovedì, 11 novembre, a Roma al centro congressi Palazzo Rospigliosi, alla presenza del ministro della Cultura, Dario Franceschini.

In Europa, l’Italia rappresenta il 2 per cento del mercato rispetto alle vendite a valore delle opere d’arte, quota che sale al 6 per cento con l’uscita della Regno Unito dall’Unione Europea.

Il variegato mosaico artistico italiano è rappresentato da circa 4mila tra gallerie d’arte moderna e contemporanea, antiquari e case d’asta, ma anche da antiche e moderne professionalità come quelle dei restauratori, consulenti, operatori della logistica, le assicurazioni, le fiere nazionali e internazionali e il mondo dell’accademia.





Rapporto Nomisma e le sfide per il futuro

Il settore, altamente specializzato, ritiene che le principali sfide che attendono il nostro Paese siano la semplificazione normativa, la riduzione del gap formazione-mondo del lavoro e la digitalizzazione. Vincerle significa consentire all’Italia di riappropriarsi del ruolo di “fabbrica della bellezza” nel mondo. Sono questi i principali dati emersi della ricerca.

Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo alla presentazione, ha dichiarato di essere disponibile "in questo quadro a lavorare sulla semplificazione delle norme, sul sostegno al settore e sulla parte fiscale, anche se questa riguarda anche la disponibilità di bilancio. Credo seriamente che ci sia un grande spazio di crescita, investimenti in un mercato che crescerà moltissimo e l'Italia deve avere un ruolo di leadership non solo in Europa".