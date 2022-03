Omicidio Meredith. Rudy Guede: "Avevo mani insanguinate ma ho cercato di salvarla, non di ucciderla"

"Avevo le mani insanguinate perché ho cercato di salvarla, non di ucciderla". A parlare così al Sun è Rudy Guede, tornato in libertà la scorsa settimana dopo aver scontato 13 anni di carcere per complicità nell’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007. Guede si sfoga e lo fa proclamando la sua innocenza.

La lettera di Rudy Guede alla famiglia di Meredith

"La prima cosa che voglio dire è rivolta alla famiglia Kercher, su quanto sia dispiaciuto per la loro perdita. Ho scritto loro una lettera per spiegare quanto sia dispiaciuto, ma è troppo tardi per chiedere scusa di non aver fatto abbastanza per salvare Meredith", spiega al giornale inglese.

"Non sono stato io a infliggere le ferite fatali"

"Il tribunale ha accettato il fatto che ho cercato di salvarla tamponando le ferite con degli asciugamani – aggiunge – e mi ha condannato per complicità nell'omicidio perché c’era lì il mio Dna, ma i documenti (processuali) dicono che vi erano altre persone e che non sono stato io a infliggere le ferite fatali".

Il riferimento ad Amanda Knox

Alla domanda se si riferisca ad Amanda Knox e Raffaele Sollecito, entrambe assolti, Guede ha risposto: “Voglio dire solo che lei dovrebbe leggere i documenti. Come ho già detto, (i documenti) affermano che c’erano altri e che non ho inflitto le ferite. Io so la verità e anche lei la sa”, ha aggiunto, riferendosi proprio ad Amanda.

L'omicidio di Meredith a 14 anni di distanza

Guede, che oggi ha 34 anni, è l’unica persona condannata per l’omicidio di Meredith Kercher, studentessa inglese di 21 anni. La giovane, in Italia per il progetto Erasmus, venne ritrovata senza vita e con la gola tagliata nell’appartamento che condivideva con altri studenti. Guede, che non ha mai negato la sua presenza in casa di Meredith la sera del decesso, era stato condannato per omicidio “in concorso” con persone rimaste sconosciute.

Amanda Knox e Raffaele Sollecito assolti dalla Cassazione

La notte dell’omicidio Guede scappò dalla casa di Meredith, raggiungendo poi la Germania dove venne arrestato il 20 novembre del 2007. Condotto in Italia è stato l'unico dei coinvolti nella vicenda a essere processato e condannato con rito abbreviato. Gli altri due imputati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, fidanzati all’epoca dei fatti, sono stati assolti in via definitiva dalla Cassazione. In carcere Guede si è laureato (con 110 e lode) in Scienze storiche del territorio e della cooperazione internazionale, proseguendo poi gli studi di narrazione cinematografica.

Il commento del fratello di Meredith: "Colti alla sprovvista"

Il fratello di Meredith, Lyle, ha brevemente commentato la sua scarcerazione. “Sapevamo che questo giorno sarebbe venuto, ma il fatto che sia arrivato all'improvviso e senza che fossimo avvertiti ci ha colto alla sprovvista”, ha detto.