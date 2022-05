Cina, il partito glorifica Xi Jinping, "marxista del XXI secolo"

Il Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc) ha approvato una risoluzione storica sulle "conquiste e l'esperienza storica" del Pcc che consolida il potere del presidente Xi Jinping.

Nel comunicato finale del sesto plenum - l'organo decisionale a base più ampia, che si è concluso oggi a Pechino - viene glorificato il contributo ideologico di Xi come "il marxismo del ventunesimo secolo" e "l'essenza della cultura e dello spirito cinesi".





La risoluzione

"Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era è il marxismo cinese contemporaneo, il marxismo del XXI secolo e l'essenza della cultura e dello spirito cinesi", si legge nel comunicato che ricorda il ruolo del presidente di "nucleo" della leadership, stabilito nel sesto plenum del 2016. Il Partito ribadisce anche la posizione di guida di Xi "nella nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi", tenendo così "alta la grande bandiera del socialismo con caratteristiche cinesi, aderendo alla guida del Marxismo-Leninismo, del Pensiero di Mao Zedong, della Teoria di Deng Xiaoping, dell'importante pensiero delle 'Tre Rappresentanze', della visione scientifica dello sviluppo". Un passo fondamentale per "far avanzare il processo storico del grande ringiovanimento della nazione cinese". Per questo il Partito invita ad "attuare pienamente il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era"