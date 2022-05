Uccide moglie, figli e suocera: si indaga sul passato del pluriomicida

Sassuolo. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica che ha portato Nabil Dahir, 38 anni, a uccidere la compagna Elisa Mulas, i due figli avuti da lei, di 2 e 5 anni, la suocera e, infine, se stesso. La coppia si era separata da circa un mese.

Al massacro sono sopravvissuti il bisnonno 97 enne e la figlia undicenne che la Mulas aveva avuto da una precedente unione. Fortunatamente la ragazzina in quel momento si trovava a scuola. A trovare i corpi senza vita dei famigliari il fratello di Elisa Mulas, chiamato dalla scuola della nipote più grande dato che nessuno si era presentato a prenderla all’uscita. L’arma del quadruplice omicidio, un coltello che Dahir avrebbe usato prima contro i famigliari e poi verso se stesso. L’anziano sopravvissuto al massacro si trovava a letto al momento della strage, avvenuta nelle prime ore del pomeriggio di ieri.

Le ipotesi degli investigatori e una comunità sotto shock

E mentre di fronte al palazzo dell’appartamento dove si è consumata la tragedia vengono depositati, in una strada transennata, ora dopo ora fiori, messaggi e peluche gli investigatori continuano a scandagliare il passato dell’omicida e della moglie. Al momento non risultano denunce a carico del primo ma, secondo alcune indiscrezioni, negli ultimi tempi le liti tra i due sfociavano sempre più spesso in grida e minacce di morte da parte di Mahir.

Impiegata in una ditta di pulizie lei e in un supermercato lui, la donna in passato aveva già denunciato il primo marito per stalking e all’uomo era stata tolta la potestà genitoriale della bambina rimasta a vivere con la mamma e i due fratellastri. A questo proposito lo zio Enrico ha detto ai giornalisti: “Mia sorella è stata una ragazza sfortunata, ha incontrato le persone sbagliate. Lei, la mamma e i bimbi ci lasciano un grande vuoto”

Intanto l’intera comunità si stringe intorno alla ragazza e al bisnonno dando via ad una gara di solidarietà e di raccolta fondi per poterli aiutare.

Modena e provincia continuano a piangere nuove vittime

Ma la strage delle donne nel modenese continua. Se lo sterminio della famiglia di Sassuolo è avvenuto a distanza di appena un giorno dall’omicidio di Milena Calanchi, 71 anni, uccisa dal figlio Carlo Evangelisti, con un presente di forte alcolista, si è da poche ore aggiunto un nuovo femminicidio: nei pressi di Montese, nell’Appenino vicino la città di Modena un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, ha ucciso la moglie prima di provare a togliersi la vita. L’allarme per l’alto numero di femminicidi nel nostro Paese continua, purtroppo, la sua ascesa.