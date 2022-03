Usa, prima condanna per assalto a Capitol Hill: 41 mesi

Scott Fairlamb, proprietario di una palestra in New Jersey ed ex combattente di arti marziali miste, è stato condannato a 41 mesi di prigione per aver colpito un poliziotto nell'assalto al Congresso del 6 gennaio.

Fairlamb diventa così il primo assalitore condannato per violenza contro le forze dell'ordine in quell'attacco. Lo riferisce la Cnn.

Una sentenza che potrebbe costituire un precedente per gli altri assalitori violenti del Palazzo del Congresso americano.

Richiesta pena dura per "Sciamano" di Capitol Hill

Rischia una pena ancora più dura Jacob Chansley, lo "sciamano" cospirazionista di QAnon che attaccò Capitol Hill indossando sul petto nudo tatuato una pelle d'orso con le corna: per lui l'accusa ha chiesto 51 mesi di galera: la condanna più alta finora proposta per gli autori della rivolta.

Trump, il giudice: "nessun privilegio esclusivo"

Intanto l'ex presidente Donald Trump ha visto respingere dalla giudice distrettuale Tanya Chutkan, la sua ennesima richiesta di bloccare la richiesta di documenti della sua presidenza da parte della commissione della Camera (che sta indagando sull'attacco al Congresso). La negazione dell'accesso agli atti di Trump si basa sul cosiddetto "privilegio esecutivo": la facoltà del Presidente di "non rivelare informazioni per esigenze di sicurezza nazionale o per tutelare il principio di confidenzialità nei rapporti interni all'Amministrazione". Ma la giudice Chutkan ha respinto la sua richiesta: "I presidenti non sono re e il ricorrente non è Presidente", così la giudice nel provvedimento.

I documenti sui quali si indaga

Si tratta di telefonate, visite alla Casa Bianca ed altri documenti, che potrebbero far luce sul ruolo di Trump anche prima del suo comizio sull'assalto al Congresso alla vigilia di Capitol Hill.

Indagini da concludere prima delle elezioni di Midterm

La commissione inquirente, che ha già interrogato oltre 150 persone, sta accelerando per concludere l'indagine entro le elezioni di Midterm del prossimo autunno.