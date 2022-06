Alex Zanardi è tornato a casa, trascorrerà il Natale in famiglia

La notizia che tutti aspettavano finalmente è arrivata: Il campione paralimpico, Alex Zanardi, che un anno e mezzo fa aveva avuto un grave incidente in handbike, ha potuto lasciare la clinica e tornare a casa. A comunicare questa mattina la novità è stata la moglie di Zanardi, Daniela Manni, dal palco dell'Auditorium, dove è in corso la cerimonia dei Collari d'Oro del Coni a cui interverrà anche il premier Draghi. "C'è un calore eccezionale attorno ad Alex - ha spiegato – e per questo abbiamo ritenuto giusto condividere questa bella notizia. Al tempo stesso chiediamo di rispettare la nostra privacy. Perché la nostra unica priorità è accompagnare Alex nel suo cammino con tutta la nostra energia". Il recupero di Zanardi, che ha lasciato l'ospedale "alcuni giorni fa", ha aggiunto la moglie, "continua a essere un processo lungo, ma Alex dimostra ripetutamente di essere un vero combattente".

Entusiasmo e auguri sono stati manifestati dal mondo sportivo. "E' il regalo di Natale più bello che potessimo ricevere, sperando possa ritrovare serenità familiare e successi di ripresa", ha detto Luca Pancalli, presidente del Cip -Comitato Italiano Paralimpico - dal palco della Sala Sinopoli dell’Auditorium romano. "Una notizia meravigliosa, perchè ci sono stati diversi tentativi di tornare a casa, è stato un grande successo, consente a lui di fare Natale a casa", ha aggiunto il presidente del Coni Giovanni Malagò. Un pensiero ad Alex Zanardi è arrivato anche dal sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali: "E' una notizia splendida in una giornata che incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia. Questo è il potere dello sport che consente di avere tra noi Alex Zanardi", ha detto.

L’omaggio del campione paralimpico di handbike

Il pensiero più toccante rivolto ad Alex Zanardi, nel momento in cui veniva premiato con il Collare d'Oro, è arrivato dal campione di paraciclismo Paolo Cecchetto, medaglia d’oro a Tokyo 2020. "Alex Zanardi ha fatto conoscere a tutti il nostro movimento, portando l'handbike nelle case degli italiani. La notizia del suo ritorno a casa rende felici tutti noi. Quando sono salito sul podio ai Mondiali ho pensato a lui", ha detto nel ricevere il riconoscimento. Insieme a lui, sul palco, è salita Francesca Porcellato, che con l'argento conquistato a Tokyo ha vinto la 14a medaglia paralimpica della sua carriera. "La mia è una bella storia di sport - ha dichiarato la pluricampionessa - ho realizzato il sogno che avevo da bambina e non sono ancora stanca. Continuerò a pedalare".