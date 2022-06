Roma, in Campidoglio la camera ardente di Lina Wertmuller: l’omaggio a una leggenda del cinema

L’annuncio era stato dato ieri su Twitter dal sindaco di Roma Gualtieri: “Con Lina Wertmüller se ne va una leggenda del cinema italiano...Roma le darà l’ultimo saluto allestendo la camera ardente in Campidoglio». Alle 10 di stamattina, infatti, è stata aperta, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Chi vorrà omaggiare la grande regista, scomparsa ieri a 93 anni, potrà farlo fino alle 20 di stasera. L'ingresso, dalla scalinata del Vignola, -ha ricordato in una nota l'amministrazione capitolina- sarà consentito ai soggetti muniti di Certificazione verde Covid-19 e nel rispetto della vigente normativa sulle misure riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus. Ad accogliere i visitatori la figlia Maria e il nipote Massimo. Dietro la bara scoperta scorrono le immagini di un documentario che racconta la figura dell'unica regista donna candidata all'Oscar, che poi ricevette nel 2020 come premio alla carriera. I funerali si svolgeranno domani, 11 dicembre, alle 11.30 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma, proprio a due passi dall’abitazione della regista.

Il cordoglio del mondo artistico e politico

Tra i primi a omaggiare il feretro della grande regista il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. ""Se ne va una grande donna che ha fatto amare l'Italia e il cinema italiano in tutto il mondo. Era avanti rispetto ai tempi, coraggiosa e innovativa. E' veramente una grande perdita non solo per il cinema e per la cultura italiana, ma per tutta L'Italia. Le vite di tutti noi sono segnate da ricordi indelebili dei suoi film, quindi veramente grazie a Lina", ha dichiarato il ministro per i beni culturali all'uscita dalla camera ardente. Cordoglio e affetto sono arrivati da tanti attori legati alla regista. "Sono molto addolorata per la perdita di un mito e un simbolo del cinema mondiale e il suo ricordo resterà sempre nel mio cuore", ha detto Sofia Loren, che era stata diretta dalla Wertmuller nei film "Sabato, domenica e lunedì", "Francesca e Nunziata" ,"Peperoni ripieni e pesci in faccia" e "Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici", che vanta il primato di titolo più lungo nella storia del cinema. Toccante il ricordo di Giancarlo Giannini, attore feticcio dei film più importanti della regista. «E’ stata la persona più importante che abbia incontrato nella mia vita», ha detto, «senza di lei avrei fatto poco. All’Accademia Silvio D’Amico avevo il grande Orazio Costa come insegnante. Ma Lina Wertmüller è stata la mia vera maestra, sul campo. Venne a vedere un mio spettacolo all’Accademia. Conosceva il mondo dello spettacolo a 360 gradi. Mi ha aperto la mente e mi ha fatto capire cos’è la fantasia», ha aggiunto l'attore. "Un genio", queste le parole con cui Veronica Pivetti, presente nella sala della Promoteca in Campidoglio, ha ricordato Lina Wertmuller. "Di lei ricordo i film che guardavamo insieme a casa sua mentre sedute sul divano mangiavamo la pizza e parlavamo, parlavamo di tutto non solo di cinema". Commosso anche il ricordo di Sergio Assise, che fu diretto dalla Wertmuller nel film "Ferdinando e Carolina". "Ah se la vita è 'na mezz'oretta. Oggi quella mezz'oretta è scaduta. Purtroppo", ha detto l'attore, aggiungendo che "Lina lascia un mondo che non esiste più".