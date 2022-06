Cerimonia dei Collari d'Oro. Draghi: "Siete entrati nella storia, portando con voi tutto il Paese"

Momenti che restano. Momenti dei quali è bello poter dire “io c’ero”. L’emozione, il batticuore, l'inno d'Italia, le medaglie. Riscoprirsi italiani grazie allo sport e sportivi grazie ai connazionali in gara.

Le olimpiadi di Tokyo, le tantissime medaglie portate a casa e, oggi, la riunione degli atleti per la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro del Coni: la massima onorificenza sportiva, alla presenza del Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Il Premier ha salutato i campioni dicendo che sono entrati nella Storia portandosi dietro il Paese e, come diceva Gino Bartali, certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca.

“Si è parlato molto dell'anno straordinario vissuto dallo sport italiano. Sono certo che per voi, come per tutti i campioni, i trionfi non bastino mai — ha detto Draghi, rivolgendosi alla platea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove si è svolta la premiazione. Dobbiamo però saper apprezzare le vittorie quando avvengono. Merito del vostro talento e del sistema sportivo italiano. I tifosi, me compreso, le ricordano tutte. Lo sport è un elemento talmente importante che può avere dignità costituzionale”.

I presidenti del Coni, Giovanni Malagò, e del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, assieme al sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, sono rimasti sul palco per due ore, stringendo la mano a tutti gli atleti e le atlete che salivano. Sono stati 53 i Collari assegnati nel tradizionale evento organizzato dal Coni: i campioni dell'atletica leggera sono saliti sul palco tutti insieme, da Tamberi a Jacobs, dalla staffetta 4X100 ai marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano. Al momento della premiazione di Valentina Rodini e Federica Cesarini, oro nel canottaggio, c’è stato anche il ricordo di Giampiero Galeazzi.

La campionessa di nuoto, Federica Pellegrini, era lì ma, per la prima volta, non in qualità di atleta ma vestendo i panni di membro del Comitato Olimpico Internazionale. “L'Italia ha fatto grandi cose quest'anno, io le ho vissute in prima persona a Tokyo. Faccio l' ‘in bocca al lupo’ a tutti per il futuro – ha detto”.

Al Presidente del Consiglio Mario Draghi, Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro nel salto in alto, ha donato una mini-asticella e detto scherzando: “Se ogni tanto vuole saltare...”.