Locatelli: grazie ai vaccini ricoveri e decessi sono 2,5 volte inferiori rispetto all'anno scorso

SI è tenuta a Palazzo Chigi la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il Decreto per le festività. Hanno partecipato Il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, e il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro.

Silvio Brusaferro indica come siano in lieve ma costante aumento i numeri della pandemia in Italia. Il numero dei casi di incidenza ha raggiunto i 352 ogni 100 mila abitanti (la scorsa settimana era a 241), In leggera crescita le occupazioni dei posti letto in ospedale, rispettivamente del 10% per le terapie intensive e del 13% per le ospedalizzazioni.

Oggi sono 1.023 i pazienti in rianimazione in Italia, 13 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 93. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.722, ovvero 178 in più rispetto a ieri.

"C'è il segnale che Rt resterà sopra 1", aggiunge Brusaferro. L'Rt è un indice che serve a monitorare l'efficacia delle norme attuate: fornisce un'indicazione di quante persone può contagiare una persona affetta da Covid, ad esempio quando l'Rt è 2 vuol dire che ogni malato può infettare altri due individui, se l'Rt è sopra 1 significa che il contagio è in espansione. Numeri da record anche per i tamponi quelli di oggi: solo due giorni fa erano stati 852mila ma hanno fatto un altro balzo in avanti raggiugendo quota 901.450. Il tasso di positività è al 4,9%, in lieve aumento rispetto al 4,6% di ieri.

Franco Locatelli ricorda che grazie al vaccino le ospedalizzazioni ed i decessi sono molto inferiori, meno di 2 volte e mezzo, a quelle dello scorso anno.

Poi sottolinea che la variante Omicron è 5 volte più contagiosa della Delta: ormai rappresenta (con i dati di tre giorni fa) quasi un caso di contagio su 3, il 28% esattamente, secondo un'anticipazione dei dati che l'Iss ha consegnato oggi al Governo. I casi legati a Omicron raddoppiano ogni due giorni, adesso le due varianti coesistono ma presto la Omicron prenderà il sopravvento e sarà dominante.

La terza dose aumenta la protezione contro un decorso grave della malattia e la porta fino al 93% e abbassa al 75% il rischio di ammalarsi. Fino ad oggi in Italia sono state praticate 16,5 milioni di dosi booster. “Non ci illudiamo che le terapie monoclonali abbiamo pari efficacia del vaccino”, aggiunge Locatelli.

Il ministro della Salute Roberto speranza ha poi concluso con un “appello accorato a vaccinarsi”.